LMP-Cebu Chapter magpadayo'ng mosuporta alang sa Pasigarbo sa Sugbo 2025

Miluwat og manifesto of support ang League of Municipalities of the Philippines (LMP) Cebu Chapter agig pagpakita og suporta sa pagpadayon sa Pasigarbo sa Sugbo taliwala sa pagsaway sa pipila ka mga indibiduwal sa pagpahigayon sa maong kalihukan nunot ning panahaon sa pulitika.

Gipadangat sa mga mayor sa 44 ka mga lungsod lakip ang component cities ubos sa lalawigan sa Sugbo ang giingong dako nga gasto nga moabot og P200 milyunes sulod lang sa usa ka adlaw alang sa Pasigarbo sa Sugbo ug giingong wala makahatag og dakong impact sa ekonomiya sa probinsiya.

Nagtuo ang local chief executives sa lalawigan nga usa ka tactless ug iresponsable nga statement ang gihimo sa maong indibidwal diha sa social media aron dauton ang lakang sa kagamhanan pagpalambo sa turismo sa lalawi­gan sa Sugbo.

Kahinumdoman, ang Cebu gubernatorial aspirant nga si Pamela Baricuatro miluwat og pamahayag nga kon ugaling siya mapili pagka gobernador, hunungon na niini ang programa sama sa Pasigarbo sa Sugbo ug Suroy Suroy sa Sugbo nga iyang gihulagway nga nagdala lang og "unecessary" o walay hinungdan nga gastohanan.

Ang maong pamahayag gi­tu­bag ug gisupak usab sa Cebu Choreographers Association (CCA) ug Cebu Tourism Officers Association (CTOA) gumikan kay giingong mao kini ang naghatag og dugang kita sa mga Sugbuanon ilabi na sa kalungsoran sa lala­wigan diin napakita niini sa pwedi kasuroyan ug mga delikasiya. / ANV