LMPC milangkat sa grand prize sa 39th National Coconut Week

Dako kaayong dungog alang sa Lamac Multi-Purpose Cooperative (LMPC) ang ilang pagsakmit sa kadugan sa Grand Prize alang sa Best Cooperative Success Story atol sa Coconut Farmers Welfare Congress 2025, nga usa sa mga highlight sa 39th National Coconut Week Celebration.
Ang maong pasidungog dili lamang simbolo sa kalampusan sa kooperatiba, apan usa sab ka pamatuod sa kalig-on, paglahutay, ug tinud-anay nga paningkamot sa mga miyembro sa LMPC.
Ang kadaugan nagpasabot nga pinaagi sa kooperatiba, mahimo gyud nga molambo ang kinabuhi sa mga mag-uuma sa lubi ug uban pang sektor pinaagi sa pagkahiusa, pakigtambayayong, ug walay puas nga determinasyon.
“Ang maong kadaugan maoy bunga sa panaghiusa, dedikasyon, ug walay puas nga paningkamot sa atong mga mag-uuma ug miyembro. Pinaagi niini, padayon kitang molambo, magdasig sa uban, ug magpamatood nga ang tinud-anay nga panaghiusa makahatag gayod ug malungtarong kausaban,” matod pa sa pamunuan sa LMPC.
Sulod sa kapin tulo ka dekada, ang LMPC nakahatag og daghang programa nga nagpalig-on sa produksyon sa lubi ug nagpausbaw sa kalidad sa panginabuhi sa mga mag-uuma.
Lakip niini ang paghatag og pundo alang sa panguma, pagpangita og merkado alang sa ilang mga produkto, ug pagpalambo sa mga kalihukan sa edukasyon ug sosyal.
Ang kooperatiba aktibo sab nga nisuporta sa mga inisyatiba nga nagpalig-on sa kababayen-an, kabatan-onan, ug uban pang sektor sa komunidad.
Tungod sa mga kalampusan niini, ang LMPC napasidunggan dili lamang sa lokal nga lebel apan nailhan sab sa nasudnong lebel isip usa ka modelo nga kooperatiba nga mamahimong sundon sa uban.
Ang ilang pagdaog sa Best Cooperative Success Story naghatag og inspirasyon nga ang kooperatiba dili lamang limitado sa negosyo, kondili usa ka puwersa nga nagmugna og tinuod nga kausaban alang sa komunidad.
Samtang nagpadayon sa ilang misyon, ang Lamac Multi-Purpose Cooperative nagbarog isip usa ka haligi sa paglaom ug inspirasyon sa tibuok Pilipinas.
Nagpahinumdom kini nga pinaagi sa pagkahiusa, kinasingkasing nga pag-alagad, ug panaghiusa sa komunidad, ang kalampusan mahimong dili lamang usa ka damgo apan usa ka tinud-anay nga kapalaran nga masinati sa matag Pilipino nga mag-uuma. / PR