Loan sa BRT project ‘i-restructure’ sa WB

Sa 36 ka pahina nga dokumento nga gi-upload sa website niini niadtong Enero 24, gisugyot sab sa World Bank ang mga kausaban sa mga component sa maong proyekto, paglugway sa deadline sa pagtuman sa mga kasabotan alang sa preparasyon sa institusyonal ug pagpatuman i­­ngon man ang pag-operate.

Ang World Bank, usa sa mga financial loan grantors sa BRT, miaprobar sa proyekto niadtong Septiyembre 26, 2014 uban sa financing nga gilangkuban sa International Bank for Reconstruction and Deve­lopment (IBRD) loan nga nagkantidad og US 116 milyones dolyares ug Clean Technology Fund (CTF) Grant sa kantidad nga US 25 milyones dolyares.

Naghatag ang French Deve­lopment Agency (AFD) og pa­rallel financing package nga nagkantidad og EURO 50.89 milyon ($57.5 milyon).

Ang kagamhanan sa nasod adunay igahin nga pundo sa proyekto nga 30 milyones dolyares.

Ang gisugyot nga restructuring, sumala sa World Bank, importante sa pagkompleto sa nalangan nga civil works ug operationalize sa mga serbisyo sa bus nga magtugot sa pagkab-ot sa tumong sa pagpalambo sa proyekto.

Gipasabot sa loan grantor nga ang pagkalangan sa pagpatuman sa proyekto tungod sa “inability of the client to maintain sufficient capacity in the early years of the project, absence of regular allocations from the annual budget of the GOP, which, in turn, delayed the procurement of and/or payments to the key consultants.”

Ang kapakyasan sa una nga hugna sa pagpamalit alang sa package 1 sibil nga trabaho tungod sa dili pagtubag nga mga bid ug ang Covid-19 ug mga protocol sa quarantine, hinungdan usab sa mga paglangan sa proyekto, sumala sa World Bank.

Ang World Bank miingon nga ang gisugyot nga restructuring naglakip sa pagbag-o sa sa mga kalihokan sa proyekto subay sa sakop ug disenyo sa BRT ug sistema sa imprastraktura nga gikasabotan atol ug sukad sa mid-term review (MTR) nga gihimo niadtong Septiyembre 2020.

Ang petsa sa pagsira sa proyekto gisugyot nga lugwayan og 32 ka bulan, gikan sa Enero 30 ngadto sa Sept. 30, 2026, aron tugotan ang pagkompleto sa tanang mga kalihokan ug makatagbaw nga pagkab-ot sa tumong sa proyekto.

Matod sa World Bank, kini na ang ikaupat nga extension sa proyekto sukad nga miepekto ang loan agreement niadtong Disyembre 30, 2014.

Una kini nga giistruktura kaniadtong Hunyo 3, 2021 aron lugwayan ang petsa sa pagsira sa proyekto sa duha ka tuig, gikan sa Hunyo 30, 2021, hangtod Hunyo 30, 2023.

Kon maaprobahan, ang cumulative extension sa BRT project moabot sa 63 na ka bulan, nga adunay project implementation period nga 12 ka tuig gikan sa board approval.