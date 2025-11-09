Local officials di pa tugotan nga mobiyahe gawas sa nasud taliwala sa epekto sa bagyo

Gisuspende sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang biyahe sa gawas sa nasod sa tanang opisyales sa lokal nga kagamhanan gikan sa Nobiyembre 9 hangtod 15, 2025, tungod sa kadaut nga dala sa bagyong Tino ug sa hulga sa bagyong Uwan.
Sa Memorandum Circular 2025-110 nga gi-isyu niadtong Nobiyembre 8, 2025, gimanduan ni DILG Secretary Juan Victor “Jonvic” Remulla ang tanang gobernador, mayor, ug uban pang hingtungdan nga opisyales nga kanselahon o i-postpone ang bisan unsang giplano nga biyahe sa gawas sa nasud sulod sa maong petsa.
Gipasabot ni Remulla nga ang pagsuspende nagtumong sa pagsiguro sa padayon nga paghatag sa serbisyo, paghatag og prayoridad sa disaster risk reduction and management, ug pagpanalipod sa kaayohan sa mga lungsoranon taliwala sa nagpadayon nga mga paningkamot sa pagtubag sa kalamidad.
Ang mga eksepsyon himuon lamang alang sa mga biyahe nga giisip nga gikinahanglan, ug kini nagkinahanglan sa pagtugot sa DILG ug sa Office of the President.
Ang mga pending applications alang sa Foreign Travel Authority (FTA) nga naglangkob sa Nobiyembre 9 hangtod 15 ibalik una sa aplikante.
Kahinumdoman nga pipila ka mga mayor gikan sa Ikalimang Distrito sa Sugbo ang nangayo og Foreign Travel Authority (FTA) gikan sa opisina sa gobernador pipila lang ka adlaw sa wala pa moigo si Bagyong Tino sa probinsya sa sayong buntag sa Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Gipirmahan ug gi-aprubahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang ilang mga hangyo. / CDF