Lodging house gihimo nga suyopanan gironda sa NBI

Published on

Naabtan sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang dili mominos 10 ka tawo nga nagsuyop sulod sa mga lawak sa lodging house nga nahimutang sa Dalan Manalili, Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Sugbo.

Ang pagpangronda gipangulohan sa rehiyonal nga director sa NBI - CEBDO/CEVRO nga si Atty. Jose Ermie Monsanto, nga gilusad Huwebes sa hapon, Marso 12, 2026.

Atol niining pagsuwat, gikuhaan pa sa identification ang mga dinakpan, ingon man ang pag-imbentaryo sa mga ebidensiya nga nahipos. / Paul R. Lauro

