Lokal nga plataporma para ranking sa pickleball gilusad

Sa paspas nga pagsikat sa pickleball dinhi sa nasud ug sa Sugbo, gilantaw sa usa ka grupo nga mobuhat og usa ka standardized nga local ranking system.
Tungod sa kakuwang sa usa ka opisyal nga database nga mosukod sa saktong abilidad sa mga magduduwa, sagad sa protesta sa mga torneyo tungod sa dili patas nga bracketing.
Usa ka pundok sa mga Sugboanong pickleball enthusiasts ang pormal nga nilusad sa PickleRank Philippines (PickleRank PH).
Ang maong plataporma gipangulohan nila Howard ug Althea Lazarte. Matod nila, namugna ang PickleRank PH human nila makita ang kinahanglan sa lokal nga pickleball scene.
"Ang among ranking system is duha, ang personal rankings and matchmaking rankings, naa pud mi separate rankings sa tournament rankings which only applies when you join a tournament. So, dili siya pwede nga mo ingon sila mag-sandbagging para mo-down ang rank para maka-compete ka sa beginners. So, ang mahitabo, you can only rank during the tournament, so, dili na matandog imong ranking. Mao na ang pinaka-big difference niya," pasabot ni Lazarte.
Ubos sa sistema sa PickleRank PH, ang mga magduduwa bahinon
Giangkon ni Lazarte nga ang maong sistema gi-pattern gikan sa sikat nga Dynamic Universal Pickleball Rating (DUPR) nga gigamit sa tibuok kalibotan, apan gi-tweak ug gipahaom kini alang mismo sa kultura sa mga Pilipinong magduduwa.
"Nindot siya kay global, pero we need to have our own rankings sa Philippines kay walay mo-oversee kay global man. Here sa PickleRank PH, our passion is to promote the sport based on our culture," dugang niya.
Gawas sa pag-kwenta sa rating sa mga magduduwa, ang PickleRank PH nagtanyag usab og tournament management services lakip na ang online registration, paghimo og bracketing sa mga magduduwa, pagdawat sa bayad (payment processing), live updates, court bookings, ug uban pang serbisyo para sa komunidad.
Gani, nagamit na ang maong plataporma sa pipila ka mga torneyo, lakip na ang bag-o lang nahuman nga Blazing Torch ug True Edge Cup nga giorganisar sa Antorcha de la Libertad Lodge No. 2 ug Espada de Rectitud Lodge No. 3 ubos sa The Sovereign Grand Lodge of Visayas and Mindanao–Gran Logia Soberana del Archipielago Filipino (TSGLVM-GLSdAF).
Aron masiguro ang limpyo ug walay gidapigan nga officiating, nakig-alayon usab ang PickleRank PH sa Bola Pickleball PH, nga maoy modumala sa operasyon sa torneyo ug mosusi sa player rankings.
Alang sa tournament organizer nga si Allan Borres Delantar, dako og matabang kini nga ranking system aron maminusan ang mga lalis sa mga lokal nga kompetisyon.
"Daghan kaayo ug reklamo based sa among previous tournaments kay wala tay formal rankings. Wala tay basis ani nga player. So dako gyud ug tabang nga naa na ta ranking system sa pickleball," matod ni Delantar.
Gitataw hinuon ni Lazarte nga ang pag-apil sa maong ranking system nagpabilin nga "voluntary" o boluntaryo, diin gawasnon ang mga magduduwa kon mosulod ba sila sa individual rating system o sa tournament-specific rankings. / RSC