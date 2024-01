Lola, 92,namatay sa sunog sa ba'y

Namatay ang usa ka 92 anyos nga lola human nasunog ang iyang kwarto sa ilang balay sa dan Alfonso, Sityo Ylaya, Brgy. Talamban, Siyudad sa Sugbo mga alas 11:02 sa buntag sa Huwebes, Enero 11, 2024.

Ang biktima giila sa kabumberohan nga si Basilisa Lorenzana, lumad sa mao nga dapit.Sa follow up sa Superbalita Cebu base sa pasiunang imbestigasyon ni F01 Pedie Caníllas, fire investigator on case sa Cebu City Fire Office (CCFO), nasayran nga ang sunog giisa sa first alarm.

Wa hinuon nakatapon og laing balay ang sunog nga nakaapekto sa usa ka pamilya nga gilangkuban og unom ka mga individual.Kini nagbilin og danyos nga P240,000 kay wa mahingpit sa pagkasunog ang tibuok balay. Gisusi pa sa kabumberohan ang hinungdan.