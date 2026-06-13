Lola adunay suliran sa pangisip napalga’ng patay

Human sa duha ka adlaw nga pagka-missing, patay na nga napalgan ang usa ka 90 anyos nga lola nga duna’y deperensya sa panghuna-huna sulod sa usa ka kawayanan sa Barangay Candabong, Lungsod sa Dumanjug, niadtong Huwebes sa buntag.
Ang biktima giila nga si Dionesia Pasquil Riconalla, ug residente ra usab sa maong dapit.
Base sa record sa kapulisan, niadto pang Hunyo 9, 2026, gi-report na sa iyang kabanay nga si Aurella Peras, 70, nga na-missing ang lola human kini wala na makauli sa ilang panimalay.
Si Roberto Caminade Relatebo, 60, usa ka mag-uuma sa maong barangay, mao ang nakadiskobre sa biktima. Matod ni Relatebo, samtang nanghawan ug nangita siya og kawayan, nakurat siya dihang iyang nakit-an ang usa ka tawo nga nagbuy-od, walay sapot, ug wala na maglihok.
Dali nga gipahibawo ni Relatebo si Candabong Barangay Kapitan Rogelio Mayonila, kinsa mao nay nitawag sa Dumanjug Municipal Police Station aron mangayo og tabang.
Ang mga nirespondeng mga puois uban sa mga personnel sa Rural Health Unit (RHU) sa lungsod ,nideklarar nga patay na ang lola.
Nasayran gikan sa pamilya nga duna nay dugay nga suliran sa panghuna-huna ang biktima diin kanunay kini maglakaw-lakaw nga walay direksyon.
Sa kasamtangan, ang mga doktor ug ang kapulisan sa lungsod nagpadayon pa sa ilang pagsusi aron masuta kon duna ba’y foul play o unsa gyud ang tinuod nga gikamatyan sa biktima. / AYB