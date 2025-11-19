Lola milabang naligsan, patay

Patay dihadiha ang usa ka 79-anyos nga lola human kini nadasmagan sa motorsiklo samtang kalit nga nilabang sa karsada alas 7:30 sa gabii niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025, sa Purok 4, Barangay Jaclupan, Talisay City.
Ang biktima giila nga si Marina Ouano, 79, minyo, ug residente sa Sitio Rambutam, Barangay Jaclupan, Talisay City.
Gidali siya pagdala sa Cebu South Medical Center apan gideklarar nga wala nay kinabuhi pag-abot sa tambalanan.
Ang drayber sa motorsiklo, kinsa anaa karon sa kustodiya sa kapulisan, giila nga si Jofen Genon Suba-an, 35, usa ka ahente ug taga Barangay Calongcalong, Dakbayan sa Toledo.
Matod sa imbestigasyon sa kapulisan, kalit lang nga nitabok si Ouano sa karsada hinungdan nga wala kaayo maka-react ang drayber.
Sa iyang bahin, si Genon niingon nga naningkamot unta siya pag-brake apan tungod sa kakalit sa panghitabo, nadasmagan gihapon niya ang biktima. / GPL