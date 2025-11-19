Superbalita Cebu

Lola milabang naligsan, patay

Patay dihadiha ang usa ka 79-anyos nga lola human kini nadasmagan sa motorsiklo samtang kalit nga nilabang sa karsada alas 7:30 sa gabii niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025, sa Purok 4, Barangay Jaclupan, Talisay City.

Ang biktima giila nga si Marina Ouano, 79, minyo, ug resi­dente sa Sitio Rambutam, Barangay Jaclupan, Talisay City.

Gidali siya pagdala sa Cebu South Medical Center apan gideklarar nga wala nay kinabuhi pag-abot sa tambalanan.

Ang drayber sa motorsiklo, kinsa anaa karon sa kustodiya sa kapulisan, giila nga si Jofen Genon Suba-an, 35, usa ka ahente ug taga Barangay Calongcalong, Dakbayan sa Toledo.

Matod sa imbestigasyon sa kapulisan, kalit lang nga nita­bok si Ouano sa karsada hinungdan nga wala kaayo maka-react ang drayber.

Sa iyang bahin, si Genon niingon nga naningkamot unta siya pag-brake apan tungod sa kakalit sa panghitabo, nadasmagan gihapon niya ang biktima. / GPL

