Lola naapil sa pagkasunog sa balay, patay

Napaig ang usa ka 68 anyos nga lola human naapil pagkasunog sa iyang panimalay mga alas 5 pasado sa buntag sa Dominggo, Oktubre 26, 2025, sa Sudtunggan Tumoy, Barangay Basak, dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang nakalas mao si Terecita Falcon.
Sigon sa mga silingan ni Falcon, nakadungog nalang sila og syagit sa biktima nga nangayo og tabang apan sa ilang pagsusi, gilamoy na sa kayo ang maong balay.
Sa dugang kasayuran, ang biktima adunay kakulian sa pandungog ug nasayran nga wa sila nagtapad og katulog sa iyang kapuyo niadtong higayona.
Daling nakakatap ang kayo sa maong balay tungod kay ginama kini sa mga light materials.
Posible nga usa ka lampara nga natumba ang hinungdan sa maong sunog sanglit mao kini ang gigamit sa magtiayon kay wala silay kuryente.
Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang taho mga alas 5:11 sa kabuntagon diin giisan datun kini sa first alarm alas 5:18.
Ang sunog giisa sa first alarm sa alas 5:18 sa buntag, human nakadawat og taho ang Lapu-Lapu City Fire District mahitungod sa maong insidente sa alas 5:11.
Nakontrolar ang kayo pagka-alas 5:26 ug hingpit kini nga napawong pagkahuman sa baynte minutos.
Sa pagkakarun gidala na sa punerarya ang patayng lawas sa biktima samtang gipaabot nga mutunol usa tabang ang kagamhanan sa dakbayan alang sa mga biktima. / JDG