Lola nabiktima sa budol gang, P21,450 nadala

Gisibat ang P21,450 sa 68-anyos nga lola human mabiktima sa budol sa duha ka wala mailhing babaye samtang nagsakay og public utility jeepney sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong pagpangilad nahitabo niadtong ala 1:30 sa hapon, Huwebes, Agusto 20. 2026.
Ang maong kuwarta tinigom sa biktima nga ibayad sa bone chamber sa iyang namatay nga bana.
Giila ang biktima nga si Editha.
Sumala niya, pauli na siya sa ilang balay dihang giduol sa duha ka babaye nga nagpangutana kon unsay sakyan paingon sa Barangay Basak.
“Nagsakay mi sa Taboan, duol sa Caltex. Sige man og ingon ang duha ka babaye nga paingon sila sa Basak, mao nga niingon ko nga magkuyog na lang ta,” matod ni Editha.
Gisugdan sa duha ka suspek ang pagkuha sa pagsalig ni Editha pinaagi sa paghisgot bahin sa moabot nga shipment sa mga solar panel.
Nagpatuo nga nagdala sila og dako’ng kantidad sulod sa brown envelope alang sa ilang transaksiyon sa solar panel.
Giingong gibaylo sa mga mangingilad ang brown envelope nga ilang gipakuptan sa biktima ug gikuha ang iyang sobre nga adunay kuwarta.
Nanaog silang tanan sa eskina sa Basak, duol sa dakong tindahan ug diha pa nakamatngon ang biktima nga nailad siya sa maong grupo.
Naghilak ug nagpangurog nga nangayo og tabang si Editha kang Mark Lim, Traffic Aide sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Gipasakay si Editha sa motorsiklo maong enforcer aron gukdon ang duha ka babaye, apan wala na niya kini maabti.
Gi-turn over ang biktima sa Barangay Hall sa Basak San Nicolas aron ipa-blotter ang insidente. / ABC