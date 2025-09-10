Lola nabuthan sa butane nakaangkon og mga paso

Nakaangkon og paso sa nawong, bukton ug nasunog ang buhok sa 65 anyos nga lola human nabuthan og butane samtang nagluto siya og sud-an sulod sa iyang balay sa Sityo Little Baguio, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 8:00 sa buntag, Miyerkules, Septiyembre 10, 2025.
Ang maong lola nailhan lang sa alyas nga Lisa, biyuda ug nagpuyo sa naasoy nga dapit.
Nagluto si Lisa niadtong higayona sanglit naninda siya og mga sud-an sa maong lugar.
Apan giingon nga nikalit lang og buto ang gigamit niini nga butane canister hinungdan napaso ang lola samtang hapit sab nasunog ang iyang balay.
Matod sa igsuong lalaki sa biktima, nakadungog sila og kusog nga buto apan sa ilang pagtuo nga aduna ray nahulog gikan sa taas.
Ug sa dihang gisusi, nagkayo na ang dapit diin nagluto si Lisa ug napaso. / JDG