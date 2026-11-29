Patay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang 80 anyos nga lola human ni mapunggit sa kusog nga nagdagan nga motorsiklo nga gimaneho sa usa ka hubog alas 5:05 sa buntag, Dominggo, Nobiyembre 29, 2026 sa N. Bacalso Avenue, Barangay Kinasang-an Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima mao si Fe Estrella, taga Sitiyo Paradise, Barangay Kinasang-an Pardo.
Ang driver sa KTM Duke nga motorsiklo mao si Jesmar Basaya, 31, taga Urban Deca Homes, Barangay Tisa, Siyudad sa Sugbo.
Positibo siya sa alcohol sa breath analyzer test sa kapulisan.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, ang motorsiklo nagsubay sa N. Bacalso paingon sa north samtang ang biktima padung nga motabok sa pikas linya sa karsada.
Apan pag-abot sa maong dapit dihang nitabok ang biktima naigo siya sa kusog nga nagdagan nga motorsiklo.
Tungod sa kakusog sa impact nalabay ang biktima ug nahagba sa sementado nga karsada nga niresulta sa dako nga kadaot sa lawas.
Daling gidala ang biktima sa CCMC apan gideklara siya nga dead on arrival.
Gi kustodiya sa TEU si Basaya lakip ang iyang motorsiklo ug kay dunay nakalas sa maong insidente gipaubos siya sa Alcohol Breath Analyzer (ABA) test ug nasuta nga siya positibo sa alcohol nga labaw sa limit.
Gumikan niini giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide ubos sa Article 365 sa Revised Penal Code ug giisyuhan og Temporary Operators Permit (TOP) kay positive sa alcohol ingon man laing citation ticket tungod kay ang rehistro sa motorsiklo expired na.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa TEU sa CCPO, nga nag request na sila sa Land Transportation Office 7 sa revocation sa lisensya ni Basaya, lakip na ang Regional Forensic Unit sa PNP nga mapaubos siya sa drug test nga mandato sa RA 10586. / AYB