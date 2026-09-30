Lola naligsan sa motor, batiis ‘nabali’

Dali nga gidala sa tambalanan ang 77-anyos nga lola human nabali ang iyang tiil dihang naligsan sa motorsiklo samtang milabang sa D. Jakosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City niadtong alas 5 pasado sa buntag, Septiyembre 30, 2026.
Giila ang biktima nga si alyas Lola Victoria nga molupyo sa maong lugar.
Sa pakisusi, giingong nilabang sa kalsada si Lola Victoria aron unta mopalit og puto apan wala siya makapadayon human maligsan sa motorsiklo.
Atol sa pakighinabi sa drayber sa motorsiklo nga si alyas Ed, 28, taga Barangay Bacayan, matod niya nga nakabantay na siya sa biktima ug nibusina aiya aron pagpaalerto. Apan tungod kay medyo kusog ang iyang dagan, wa na siya kapugong sa motorsiklo ug naabtan ang biktima.
Natumba ug naligid ang biktima hinungdan sa pagkaangol sa iyang wala nga batiis.
Tungod sab sa impk, natagak si Ed sa iyang motorsiklo ug napangos ang iyang tuhod ug bukton.
Sa pagkutlo ning balita, nipasalig si Ed nga andam siyang makig-atubang sa pamilya ni Lola Victoria ug motabang sa pag-abaga sa mga galastuhan niini. / JDG