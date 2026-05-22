Lola naligsan sa motor, patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka lola human nadasmagan sa naghaguros nga motorsiklo alas 7:07 sa gabii, Huwebes, Mayo 21, 2026, sa national highway sa Barangay Abugon, Lungsod sa Sibonga.
Ang biktima giila nga si Socorro Ortiz, 72 anyos, molupyo sa maong dapit.
Usa ka Yamaha XTZ 125 nga gimaneho ni Jemboy Getarollas Becbec, 21 anyos, ulitawo, 3rd year college student, taga Barangay Catolohan, Lungsod sa Dalaguete, maoy nakadasmag kaniya.
Gitanggong na si Becbec sa Sibonga Police Station, samtang giandam ang kaso nga ipasaka batok kaniya.
Sa imbestigayon sa Sibonga Police Station, nasayran nga padulong sa habagatan ang estudyante nga nagmotorsiklo.
Apan matod pa kalit nga nilabang sa karsada ang biktima ug maayong pagkaigo sa motorsiklo.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot og pipila ka metros ang biktima uban sa driver.
Ang biktima nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo og kalawasan human nabunal sa sementadong karsada.
Ang biktima og ang estudyante pulos nalandig sa tambalanan.
Pero paglabay sa pipila ka minutos, nakabsan sa iyang kinabuhi ang biktima sa Carcar District Hospital. / GPL