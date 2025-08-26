Lola naligsan sa motorsiklo, patay

Lola nga nagpangidaron og 86-anyos ang nakabsan sa kinabuhi human mabangga-i sa usa ka motorsiklo sa dalan S. Osmeña Street, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo alas 12:44 sa kaadlawon, Martes, Agusto 26, 2025.
Ang biktima giila nga si Antonia Calosor Morano nga residente sa Mc Arthur Boulevard, Barangay Tinago.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga nakadawat sila og tawag sa telepono alas 3:50 sa kaadlawon gikan sa anak sa biktima nga nabanggaan ang iyang inahan sa maong dapit.
Atol sa gihimong imbestigasyon, sigon sa pamahayag sa anak sa biktima nga nitabok ang iyang inahan sa S. Osmeña Street apan wala makabantay sa nagdagan nga motorsiklo nga gimaneho ni Johnrey Ponggan Balbidas.
Tungod sa kakusog sa impak, ang biktima ug ang drayber sa motorsiklo nangalagpot sa sementado nga karsada nga maoy hinungdan sa ilang naangkon nga kadaot sa ulo ug lawas.
Ang drayber sa motor nga si Balbidas gidali pagdala sa Cebu City Medical Center samtang si Morano gidala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center, apan nakabsan kini sa kinabuhi. / AYB