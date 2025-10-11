Lola namaligya’g drugas aron ibuhi sa mga apo

Kapin sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Biyernes ug Sabado Oktubre 10, 11, 2025 nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga drug personality usa kanila, senior citizen nga lola.
Unang nadakpan ang 64 anyos nga lola atol sa gilusad nga buy-bust sa Parian Police Station 1 sa Sityo Lower Lumar, Barangay T. Padilla alas 9:05 sa gabii, Biyernes, Oktubre 10, 2025.
Ang nasikop giila nga si Louela Avila Rebucas alyas “Lola” 64, nga taga Sityo Little Hawaii, Barangay Cogon Pardo , Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan kang Lola ang mga dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 75 gramos nga dunay standard drug price nga P510,000.
Nakadawat og impormasyon ang Parian Police Station nga dunay namaligya og ilegal nga drugas sa maong lugar.
Human makuha ang kasayuran gilusad na dayon ang buy-bust nga miresulta sa pagkasikop sa suspek.
Nangatarungan ang suspek nga wa siyay trabaho ug dunay gibuhi nga mga apo hinungdan nga napugos siya sa pagpamaligya og shabu.
Pagka alas 4:50 sa buntag, Sabado, Oktubre 11, 2025 laing anti-illegal drug operation ang gilusad sa City Drug Enforcement Unit sa CCPO sa Sityo Sto Niño 1, Barangay Luz ug nasikop ang duha ka durugista.
Ang mga nangadakpan giila nga silang Jameboy Peñas, 33, nga maoy-target nga molupyo ra usab sa maong lugar ug ang iyang batabata nga si Rojim Padilla Doba, 33, nga taga Sityo Zapatera, Barangay Luz.
Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinutos sa shabu nga motimbang sa 115 gramos nga dunay balor nga P782,000.
Ang mga suspetsado pulos gipang kustodiya sa Cebu City Police Office ug gitakdang pasakaan og kaso sa Lunes, Octobre 13, 2025 sa kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB