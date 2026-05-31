Lola napaig sa sunog sa Minglanilla

Napaig ang usa ka 83-anyos nga lola human naapil sa pagka-ugdaw sa iyang panimalay sa Purok Avocado, Barangay Calajo-an, lungsod sa Minglanilla, alas 4:38 sa kaadlawon, Dominggo, Mayo 31, 2026.
Ang biktma giila nga si Lita Abella, 83 anyos. Nadawat sa Minglanilla Municipal Police Station ang impormasyon gikan sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa maong lungsod bahin sa biktima nga wala na makagawas sa nagdilaab nga balay.
Daling niresponde ang mga imbestigador sa kapulisan aron ipahigayon ang pakisusi.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang igsuon sa biktima nga si Alex Obsiama, nagkanayon nga nakamata siya nianang orasa aron unta motubag sa sugo sa lawas. Apan nabantayan niya nga duna nay niulbo nga kayo sa unahan.
Sa iyang pagsusi, dako na lang ang iyang kakurat nga ang balay na diay sa iyang igsuon ang gilamoy sa kayo.
Dali siyang nangayo og panabang sa mga silingan, kinsa maoy nitawag og bombero.
Tungod kay ginama lang sa light materials ang maong panimalay, dali kining naugdaw uban sa biktima nga wala na matabangi sa paggawas.
Gibutyag sa mga kabanay nga tungod sa pangidaron sa biktima, maglisod na kini sa paglihok ug nag-inusara ra sa balay atol sa trahedya. Wala ang anak niini niini atol sa hitabo tungod kay matod pa namista sa Linao-Lipata.
Niabot ang anak pasado alas 6:00 na sa buntag ug gihulagway nga anaa pa sa inpluwensiya sa ilimnong makahubog.
Nagduda ang kapulisan ug ang mga bombero nga ang gigamit sa biktima nga lampara nga gituohang natumba o ba kaha katol maoy hinungdan sa sunog. / AYB