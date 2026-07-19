Lola nga nag-inusara sa payag, napalgang patay sa Brgy. Carreta

Wala nay kinabuhi nga napalgan ang usa ka lola sulod sa iyang panimalay sa Sitio Crossing, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo mga alas 4:00 sa hapon niadtong Biyernes, Hulyo 17, 2026.
Giila sa kapulisan ang maong lola nga si Tordice Reyes, 70 anyos.
Human nadawat sa Mabolo Police Station ang tawag mahitungod sa usa ka patayng lawas, dali nila kini nga gisusi ug mihimo dayon og imbestigasyon.
Matod pa nga naabtan nila si Reyes nga nagbuy-od na sa sulod sa iyang payag.
Pag-abot sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), daling gisusi ang vital signs ni Reyes apan wala na kini'y pulso ug nigahi na ang lawas niini.
Ang silingan sa maong lola nga si Dioscora Minguito, 62, nisaysay sa kapulisan nga nag-inusara nga nagpuyo si Reyes sa iyang payag.
Matod ni Minguito nga gihilantan si Reyes sa miaging mga adlaw sa wa pa kini mapalgi nga patay.
Gidala na sa St. Francis Funeral Homes ang patay’ng lawas ni Reyes alang sa pagpa-autopsy niini. / JDG