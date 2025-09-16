Lola nga nagtukmod og kariton naligsan, grabe

Kritikal ang kahimtang sa usa ka 64-anyos nga lola human nga nabanggaan og multicab sa Arellano Extention, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo alas 4:30 sa kaadlawon, Septiyembre 16, 2025.
Ang biktima nga nalandig sa tambalanan mao si Elena Maglasang nga nagpuyo ra sa nahisgutang barangay.
Samtang ang drayber sa multicab nailhan nga si alyas Alex, 39, ug residente sa Barangay Binaliw, Cebu City.
Nasayran nga ang biktima padulong unta sa Carbon para mangumpra apan pag-abot sa maong dapit giingong nabanggaan sa multicab ang kariton nga gidala niini hinungdan nga siya nalagpot.
Matod sa kabanay ni Maglasang, naandan na niini nga mogikan sa ilang balay alas 4:00 sa kaadlawon dala ang iyang kariton para mangumpra og mga utanon sanglit ibaligya kini sa ilang dapit ug magluto sab kini og sud-an.
Giingong maglakaw ra ang biktima padulong sa merkado ug magsubay lang sa kilid sa karsada.
Nangatarungan ang drayber sa multicab nga wala siya makabantay sa lola tungod kay ngitngit ang maong dapit ug uwan sab niadtong higayona.
Ang biktima nakaangkon og kadaot sa iyang ulo nga daling gidala sa tambalanan.
Samtang ang drayber nipasalig nga maoy moabaga sa tanang galastuhan. / JDG