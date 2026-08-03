Lola nga wa dayon makahatag og pagkaon, gisumbag sa apo

Gisumbag sa 23-anyos nga apo ang iyahang 72-anyos nga lola human giingong nasuko dihang dugay nahatagan og sud-an sa ilang panimalay sa Upper Laguerta, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3:00 sa hapon, Dominggo, Agusto 2, 2026.
Ang suspek nga usa ka ex-convict mao si alyas Carlo, walay trabaho.
Samtang ang biktima mao iyang apohan nga si alyas Lola Edna, biyuda.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nisaysay si Lola Edna nga gigutom ang iyahang apo ug nangayo og sud-an hinungdan nga iyang giingnan nga mopauli sila sa ilang balay aron makakaon.
Apan sa pag-abot sa ilang balay, giingong wala nakakita dayon ang suspek og sud-an maong nasuko ug gisumbag ang iyang lola.
Nakaangkon og samad sa agtang si Lola Edna.
Nidugang ang biktima nga siya na ang nagbuhi sa iyang apo human gibiyaan sa mga ginikanan.
Wala magdahom ang apohan nga mao kini ang ibalos sa iyang apo.
Gikataho nga napriso ang suspek kaniadto tungod sa ilegal nga drugas ug niagi na sab siya og rehab.
Gani, nitug-an ang suspek nga tiggamitan gihapon siya sa maong butang ug masuko og di mahatagan og kuwarta sa iyang lola. / JDG