Lola patay, 2 angol human madasmagi sa patrol car

Namatay diha-diha ang 80 anyos nga lola, samtang laing duha ang naangol human nadasmagan sa patrol car sa Jagna Municipal Police Station ang motorela nga ilang gisakyan alas 8:33 sa buntag, Dominggo, Pebrero 8, 2026, sa national highway, Barangay Tangohay, lungsod sa Dimiao, Probinsya sa Bohol.
Ang gideklarang dead on the spot giila nga si Marcela Namuag, taga Tangohay, Dimiao, samtang ang naangol mao silang Mary Ann Namuag, 45, ug Maximino Yecyec, 55, taga Barangay Taongon Cabatuan, Dimiao.
Ang Dimiao Municipal Police Station nakadawat og tawag sa telepono nga nagpahibawo kanila nga dunay nahitabong disgrasya sa maong lugar.
Daling miresponde ang kapulisan nga gipangulohan ni Police Executive Master Sergeant Samuel Rodriguez ubos sa superbisyon sa hepe nga si Police Lieutenant Joel Ompoc.
Sa ilang pag-abot sa lugar, ang driver sa motorela nga si Maximino ug ang iyang pasahero nga si Mary Ann gidala na sa ambulansya sa tambalanan.
Sigon sa pamahayag sa mga nakasaksi sa dapit nga ang Motorela paingon sa lungsod sa Valencia samtang ang Toyota Hilux nga patrol car nga dunay plate number SND 9462 nga gimaneho ni Police Senior Master Sergeant Neil Bernil paingon sa lungsod sa Jagna gikan matod pa sa Regional Trial Court Branch 50 sa Loay, Bohol.
Pag-abot sa maong dapit, mihunong ang motorela kay dunay nikanaog nga pasahero apan aksidente kini nga naigo sa patrol car. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang duha ka pasahero apil na ang driver niini ug diha-diha dayon nakabsan ang 80 anyos nga si Marcela.
Ang driver sa patrol car nga si Senior Master Sergeant Bernil kasamtangan nga gikustodiya sa Dimiao Police Station ug giandaman og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Multiple Physical Injuries ug Damage to Properties. / AYB