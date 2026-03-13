Lola Sarah: Mas mabiyaan ang bana kaysa suyop

Usa ka senior citizen nga ginang ang nipadayag nga mas mabiyaan pa niya iyang bana kay sa bisyo.
Kini human siya gidakop niadtong Huwebes sa alas 2:30 sa hapon, Marso 12, 2026, sa may Sityo Little Baguio, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Si alyas Lola Sarah, 61 anyos, usa ka mamanahi og buwag na sa bana, nipadayag sa Sunstar Superbalita Cebu nga ganahan siya nga motrabaho basta makasuyop og shabu makaduha sa usa ka adlaw.
Nakuha gikan sa iyang posisyon ang tulo ka gagmay’ng pakete sa gituohang shabu.
Ang mga sakop sa Inayawan Police Station maoy nakadakop sa ginang atol sa gipahigayon nga Anti-Illegal Operation sa lugar.
Giangkon sa suspek nga 16 anyos pa siya nagsugod og suyop sa ilegal nga drugas.
Ang iyang bana nakahibalo niini. Apan naabot ang panahon nga wala na sila nagkasinabot og nagkabuwag.
“Mas mabiyaan pa ang bana kay sa bisyo suyop (shabu) kay lami kaayo! Energizer nako ni makondisyon ko kada adlaw sa pagpanahi,” dugang ni Lola Sarah.
Sumala pa niya nga inig ka buntag sa dili pa manahi mosuyop og usa ka pakete. Inig kagabii mosuyop na sab siya follow up pakondisyon.
Nabantayan niya nga nindot kaayo iyang agi sa panahi kon makasuyop.
Daghan sab kaayo iyang matahi kada adlaw. Pero kon dili siya makasuyop bati kaayo iyang agi sa pagpanahi.
Luya iyang lawas og gamay ra ang mahuman.
Ang pagsuyop gihimo sab niya nga tambal sa alta presyon kay kon makasuyop siya mawala iyang hypertension.
Gawas niini, makatabang sab ang pagsuyop niya sa iyang ubang sakit sama sa pagpanakit sa tiyan ug ubang parte sa kalawasan. / GPL