Lolo angol human gitigbas, suspek giingong adunay depresyon

Naangol ang 72 anyos nga lolo human kini tigbasa sa iyang silingan nga nagumon sa pag-gamit og marijuana, alas 2:30 sa hapon, Sabado, Hunyo 13, 2026, sa Sityo Kayapokyapokan, Barangay Manlapay, bukirang dapit sa lungsod sa Dalaguete.
Ang biktima giila nga si Felipe dela Torre Salariano Sr,, nagpuyo sa maong dapit.
Ang gitudlo nga responsable nga nadakpan ra usab dayon sa giludsad nga manhunt operation sa kapulisan mao si Enrico Lagarde Sereño, 55.
Nasayran sa imbestigasyon sa Dalaguete Municipal Police Station nga samtang naglingkod sa pultahan si Salariano kalit lang naabot ang suspek ug walay daghang estorya mikuha sa iyang gitakin nga sundang ug gitigbas sa makadaghang higayon ang biktima.
Nakaangkon ug daghang samad sa ulo, liog ug lawas si Salariano nga gidala sa iyang anak sa Mantalongon Rural Health Unit sa Barangay Mantalongon apan gibalhin sa Isidro Kintanar Memorial Hospital sa Barangay Bogo, lungsod sa Argao tungod sa kadako sa mga samad nga naangkon niini.
Dali usab nga miresponde ang mga polis sa Dalaguete ug malampuson nilang nadakpan ang suspek lakip ang sundang nga 16 pulgadas ang gitas-on nga iyang gigamit sa krimen.
Matod ni Police Major Vincent Zozobrado, ang hepe sa Dalaguete Municipal Police Station, nga base sa pamahayag sa mga silingan ang suspek duna nay problema sa pangisip.
Giingong tiggamitan kini og marijuana nga maoy usa sa hinungdan nga nawad-an kini sa hustong panghuna-huna.
Nadakpan na kaniadto ang suspek tungod sa kalalapasan sa Batas Pambansa Bilang 6 human nakuhaan og kutsilyo, ug sa dihang gipahiling kini sa mga doctor nahibaw-an nga aduna kiniy mental depression.
Dugang ni Zozobrado nga sa dihang gipangutana sa imbestigador ang suspek nganong gitigbas niya ang iyang silingan mitubag lang kini nga wala siya masayod sa iyang gibuhat.
Taliwala sa sitwasyon sa pangisip sa suspek, pasakaan gyud nila kinig kasong frustrated murder. / AYB