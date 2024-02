Lolo gisikop tungod sa ‘paghinol’ sa apo

Usa ka 79 anyos nga lolo nga wanted sa kasong acts of lasciviousness o pagpanghinol sa pribadong bahin sa lawas sa iyang 5 anyos nga apo nga babaye nasikop alas 7:10 sa buntag sa Huwebes, Pebrero 8, 2024, sa Brgy. Bitoon, lungsod sa Dumanjug.

Si Police Senior Master Sgt. Josefina Beriarmente, chief sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Dumanjug Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu pinaagi sa telepuno, niingon nga ilang gisikop ang lolo subay sa warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness nga giisyu ni Judge Noel Reyes Nerizon, acting presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 60 sa Barili nga gipetsahan og Pebrero 2, 2024.

Ang korte nitugot sa akusado nga makapiyansa og P180,000.

Matod ni Beriarmente, ang insidente nahitabo niadtong Nobiyembre 1, 2023, sa tindahan sa suspek.

Sumala sa mga ginikanan sa bata, gipangita nila kini human dugay nauli gikan sa pagpalit og candy hinungdan nga gikasab-an.

Apan ang bata nitug-an nga nadugay siya kay gipasulod sa tindahan sa iyang lolo ug gipatan-aw og cellphone.

Dugang sa bata, samtang nagtan-aw siya sa cellphone, gihimashimas usab ang iyang kinatawo sa iyang lolo.

“Ang suspek nagsige’g kupay-kupay,” matod ni Beriarmente.

Mao kini hinungdan sa kasuko sa mga ginikanan, ug ila kining gipasakaan og kaso.