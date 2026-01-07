Lolo ‘milugos’ sa 3 ka apo nadakpan

Gidakop ang usa ka 60-anyos nga apohan human pasanginli nga nilugos sa iyang mga apo niadtong Martes sa gabii, Enero 6, 2026, sa Barangay Arpili, Lungsod sa Balamban.
Ang nadakpan giila nga si alyas Jose, pinasikad sa warrant of arrest sa mga kasong Qualified Rape ug lima (5) ka counts sa Acts of Lasciviousness.
Matod ni Police Captain John Kennedy Pajantoy, ang Deputy Chief sa Balamban Police, nakadawat sila og impormasyon nga nagtagutago ang suspek sa kabukirang bahin sa Arpili uban sa iyang mga paryente.
Dali nilang gi-serve ang warrant nga giisyu ni Judge Jerome Abarca sa RTC Branch 8, Dakbayan sa Toledo.
Ang mga biktima mao ang tulo niya ka mga apo nga babaye nga nag-edad na karon og 14, 18, ug 25 anyos.
Sumala sa kapulisan, dugay na kining gihimo sa apohan ngadto sa iyang mga apo.
Giingong gipahimuslan ni Jose ang iyang mga apo pinaagi sa pagpanghadlok ug pagpahimulos tungod kay siya ang nagpaeskwela kanila.
Wala na makaagwanta ang mga biktima busa nitug-an sila sa ilang inahan nga anak mismo sa suspek.
Tungod sa kabug-at sa iyang mga kaso, si Jose nalista isip Top 7 Most Wanted Person sa Regional Level.
Hugot nga nanghimakak si Jose sa maong mga pasangil.
Matod niya, bunga lang kini sa wala nila pagsinabtanay sa iyang
umagad, ang amahan sa mga bata, ug gihimo lang kini nga pasangil aron dauton siya.
Sa pagkakaron, ang suspek anaa na sa kustodiya sa Balamban Police Station. / GPL