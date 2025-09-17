Lolo nag-shoplift og pajama, medyas sa mall, nadakpan

GIDAKOP ang usa ka 67-anyos nga lalaki human giingong nangawat og pajama ug medyas sa usa ka dako nga mall sa Ayala Cebu Business Park, Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo, niadtong Septiyembre 16, 2025, sa ala 1 sa hapon.
Ang suspek naila sa alyas nga Arthur, minyo, walay trabaho, ug taga Barangay Mabolo.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, giingong nisulod si Arthur sa mall ug gipangkuha ang mga butang gikan sa usa ka tindahan ug gibutang kini sa iyang backpack.
Sa dihang nigawas na unta ang suspek, ni-alarma ang sensor gate, hinungdan nga gisusi sa usa ka guwardiya ang iyang bag. Didto nakita ang mga gikawat nga butang.
Nakuha gikan kaniya ang duha ka parisan sa pajama nga nagkantidad og P1,490 matag usa, ug upat ka parisan sa medyas nga tag P200 ma-tag usa.
Ang kinatibuk-ang kantidad sa mga gikawat nga butang niabot og P3,780.
Bisan pa sa pagpangayo og pasaylo sa suspek ngadto sa management sa tindahan, desidido ang maong kompanya nga ipasaka ang kasong pagpangawat. / JDG