Lolo naligsan sa bus, patay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 69-anyos nga lolo human nadasmagi sa usa ka bus de pasaheruan niadtong Miyerkules sa gabii, Pebrero 19, 2026, sa National Highway, Barangay North Poblacion, Siyudad sa Naga.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Edgar Sayago Cavalida, molupyo sa Purok Jade, Barangay East Poblacion sa samang siyudad.
Base sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, ang Hino Public Utility Bus nga adunay plate number GAJ 8162, gimaneho ni Junrey Basanta, 35, taga Don Andres Soriano, Dakbayan sa Toledo.
Nagsubay ang bus sa maong karsada sa dihang wala mabantayi sa drayber ang biktima nga nilabang niadtong higayona.
Bisan pa man og nisuway pagtunob sa break ang drayber, wala na kini masalbar tungod sa kakusog sa dagan ug daling napunggit ang biktima.
Gumikan sa kakusog sa impact, nalabay si Cavalida ug grabeng naangol ang ulo ug lawas niini sa sementadong dalan.
Gidali unta pagdala ang biktima sa Naga City Infirmary, apan gideklarar kining dead on arrival ni Dr. Alexander Morala.
Sa pagkakaron, anaa na sa kustodiya sa Naga City Police Station ang drayber ug gipaubos na sa mandatory alcohol ug chemical testing.
Giandam na sab ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide batok sa maong drayber. / AYB