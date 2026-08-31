Lolo naligsan sa motor, tiil nabali

Nabali ang tiil sa 77-anyos nga lolo human naligsan og motorsiklo sa dihang nilabang aron unta mopalit og sud-an sa Salvador Extension, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 6 sa buntag, Lunes, Agusto 31, 2026.
Ang biktima nailhan nga si Edmundo Alcuizar, taga Billaville sa naasoy’ng barangay.
Naandan na sa biktima nga mopalit og sud-an nga mag-inusara, dungan na sab sa pag-exercise maong mogawas gyud ug molakaw-lakaw.
Sa maong hitabo, naangol sab ang drayber sa motor nga si Carvil Lora, 33, guwardiya, taga Dakbayan sa Carcar.
Base sa imbestigasyon, nagbiyahe paingon sa amihanang bahin sa Lora nga adunay gikusgon ang pagmaneho maong drayber aron sa pag-apas sa oras sa iyang trabaho sa alas 7 sa buntag.
Sigon pa ni Lora nga nakabantay na siya ni Alcuizar hinungdan nga nimenor sa iyang pagpadagan ug nagtuo nga magpaabot kini sa dili pa molabang.
Apan giiingong nilahos og labang si Alcuizar ug naalanganin na si Lora og lihay hinungdan nga naligsan ang maong biktima. /JDG