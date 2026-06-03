Lolo ‘nalumos o gilumsan’ sa pagpangaligo og dagat

Namatay ang usa ka 71-anyos nga lalaki human gituohang nalumos samtang naligo sa dagat sa Sityo San Juan, Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga niadtong Hunyo 1, 2026, mga alas 6:00 sa buntag.
Ang biktima nailhang si Victor Binauro, minyo, residente sa Purok Tower, Upper Bayong, Barangay Inayagan sa maong siyudad.
Human makadawat og report gikan sa South General Hospital nga adunay nalumos nga pasyente, nihimo dayon og imbestigasyon ang Naga City Police Station.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga naligo si Binauro sa dagat nga adunay gibana-banang tulo ka tiil ang gilawmon. Sumala sa pamahayag ni alyas Christian, usa sa mga saksi, nabantayan nila nga nagsige og tugsaw ang ulo sa tigulang sa tubig.
Pipila ka minuto ang milabay, giingong hugot gigunitan ni Binauro ang tiil sa 7-anyos nga anak ni Christian, hinungdan nga nangayo og tabang ang bata ug ilang giduol dayon ang tigulang.
Dali nga gidala si Binauro ngadto sa tambalanan apan gideklarar siyang dead on arrival sa attending physician nga si Dr. Ian Klint Rallano.
Walay nakitang timailhan sa foul play ang kapulisan ug gituohang posibleng nakasinati ang biktima og medikal nga komplikasyon sa wala pa siya nalumos, base sa ilang inisyal nga pakisusi.
Apan atol sa pakighinabi sa mga anak sa namatay niadtong Hunyo 3, nagduda nga posibleng adunay foul play nga nalambigit sa insidente.
Si alyas Garry, usa sa mga anak sa biktima, niingon nga desidido siyang mohangyo og dugang imbestigasyon aron hingpit nga masuta ang tinuod nga nahitabo sa iyang amahan.
Matod niya, kabalo kaayo molangoy ang iyang amahan ug lisod tuohan nga malumos kini sa mabaw nga bahin sa dagat, ilabina kay giingong tuhod ra ang gilawmon sa tubig niadtong higayona.
Nasayran sab sa pamilya nga nag-inusara si Binauro sa pag-adto sa dagat.
Sumala sa ilang nahibaw-an, usa ka pamilya ang nakasaksi sa maong panghitabo. Giingon nga sa dihang gigunitan ni Binauro ang tiil sa bata, giduol kini sa amahan sa bata og gidudahan nga giwakli ang maong senior citizen nga posible maoy hinungdan nga nalumos.
Padayon pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa kamatayon ni Binauro. / JDG