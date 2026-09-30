Lolo namutol og kahoy natagakan sa sanga, patay

Patay ang 77-anyos nga mag-uuma human nadat-ugan sa dako’ng sanga sa kahoy samtang namutol og tugas sa kakahoyan sa Dapdap Sur, Barangay Talisay, Daanbantayan, Cebu niadtong ala 1 sa hapon sa Martes, Septiyembre 29, 2026.
Giila ang biktima nga si Michael Arrnachado Pepito, residente sa Sityo Dapdap, Barangay Talisay, Daanbantayan.
Base sa imbestigasyon sa Daanbantayan Municipal Police Station, niadto si Pepito sa kakahoyan nga gibana-banang usa ka kilometro gikan sa ilang balay aron mamutol og punoan sa tugas.
Samtang namutol sa kahoy, nabali ang usa ka dakong sanga ug natumba paingon ni Pepito.
Wala dayon siya madiskobrehi ug napalgan na lang sa mga residente sa maong lugar nga wala na maglihok ug gituohang patay na.
Matod sa kapulisan walay nakitang timailhan sa foul play sa pagkamatay sa biktima.
Namatikdan lamang sa mga imbestigador ang dakong bun-og sa tiil ug hawak sa biktima nga gituohang mga samad nga niresulta sa iyang kamatayon. / AYB