Lolo nga ‘bungol’ midunggab sa apo

Tungod lang sa lalis bahin sa pag-abli sa pultahan, napriso ang usa ka 82-anyos nga lolo human niya gidunggab ang iyang kaugalingong apo sa Sityo Camagong, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Abril 14, 2026.
Ang suspek nga kasamtangang natanggong sa Mabolo Police Station, giila sa alyas nga Rodie, samtang ang biktima mao ang iyang 37-anyos nga apo mao si alyas Miko.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga nipauli ang apo sa ilang pinuy-anan apan napungot sa iyang lolo tungod kay nadugay sa pag-abli sa pultahan.
Niresulta kini sa usa ka init nga panaglalis tali sa duha.
Matod ni alyas Rodie, wala dayon siya makadungog sa panuktok sa iyang apo mao nga wala niya maablihi dayon.
Sa tunga-tunga sa ilang panagbangi, kalit nga nikuha og kutsilyo sa kusina ang lolo ug gidunggab ang iyang apo nga naigo sa tuo nga bahin sa iyang tiyan.
Dali nga gidala ang biktima sa Perpetual Succor Hospital ug anaa na kini sa luwas nga kahimtang . Samtang ang suspek nagpaabot na karon sa tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / JDG