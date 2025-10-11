Lolo nga dunay ‘dementia’ naglutaw sa sapa, nakit-an

Patay na ang usa ka senior citizen nga lalaki human napalgi nga naglutaw-lutaw sa sapa sa may Kang-actol, Lungsod sa Dumanjug, pasado alas 7:00 sa buntag niadtong Oktubre 9, 2025.
Ang namatay usa ka 60 anyos, kansang asawa niasoy nga ang iyang bana dugay na nga nag-antos sa sakit nga dementia o pagkawala sa memoriya.
Dugang sa asawa, nibiya ang biktima sa ilang balay alas 3:00 sa kaadlawon niadtong Oktubre 8, ug dali nilang gitaho sa kapulisan nga kini missing.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Dumanjug, nadawat nila ang taho bahin sa napalgan nga patayng lawas pagka-Oktubre 9.
Sa pag-abot sa mga polis sa dapit, ilang naabtan ang patayng lawas nga nagbuy-od samtang naglutaw-lutaw sa sapa.
Ang mga estudyante maoy nakabantay sa biktima, hinungdan nga dali kining gi-report.
Wa’y nakita nga foul play ang kapulisan apan gikombinsir ang kabanay nga ipaubos ang patayng lawas sa autopsy.
Nagdumili ang pamilya tungod kay nagtuo sila nga natural lang ang kamatayon sa biktima. / JDG