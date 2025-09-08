Lolo nga mi-overtake og laing tricycle nabangga sa trak, patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 75 anyos nga lolo human nabangga ang gimaneho niini nga tricycle sa delivery truck sa may national highway, Barangay Tangbo, Lungsod sa Samboan, niadtong Dominggo sa alas 4:20 sa hapon, Septiyembre 7, 2025.
Ang namatay giila nga si Gomersindo A. Geraga, residente sa Barangay San Roque, Lungsod sa Ginatilan.
Samtang ang delivery truck gimaneho sa 28 anyos nga si Nestor F. Cavador nga nagpuyo sa Barangay Bulangsuran, Lungsod sa Samboan.
Base sa imbestigasyon, si Geraga gikan sa Barangay San Sebastian, Samboan diin giingong ni-overtake og laing tricycle.
Apan sa iyang pag-overtake, wa makabantay si Geraga sa nagpadung nga delivery truck nga gikan sa Barangay Poblacion sa Samboan, nga niresulta sa head on nga panagbangga.
Nakaangkon og grabing ka-daot sa kalawasan ang maong senior citizen.
Gidala si Geraga sa Malabuyoc District Hospital apan gideklarar sa attending physician nga dead on arrival.
Si Police Staff Sgt. Serge Hiramis sa Samboan Police Station nibutyag sa SunStar Superbalita Cebu nga gitanggong sa makadiyot si Cavador apan gi-release sa samang adlaw human nagkasabot sa kabanay sa namatay.
Gibutyag niini nga hubog ang biktima atol sa insidente.
Nanimaho kining ilimnong ma-kahubog dihang gihatod pai-ngon sa tambalanan. / GPL, JDG