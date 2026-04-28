Lolo nga na-missing patay nang napalgan

Wala na’y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 77-anyos nga lalaki sa alas 7:00 sa buntag niadtong Martes, Abril 28, 2026, sa bukirang bahin sa Barangay Cansayahon, Lungsod sa Ronda.
Ang biktima giila nga si Gregorio Campaner, mag-uuma ug residente sa maong dapit.
Si Campaner unang gikataho nga na-missing niadto’ng Abril 25, sa wala pa mapalgi sa mga silingan nga nangumpay sa dapit nga naabtan nga nag-ubo sa kasagbutan.
Sumala sa pamilya ni Campaner nga aduna siyay sakit nga dementia, hinungdan nga may mga higayon nga dili makatultol sa pagpauli sa ilang balay.
Sa wala pa siya mawala, nananghid ang biktima nga manguha og kahoy nga bayabas aron himuong pul-an sa iyang sundang, apan wala na siya mauli.
Sa inisyal nga pagsusi sa kapulisan, nagtuo ang mga awtoridad nga natural nga hinungdan ang namatyan sa biktima ug wala’y nakitang timailhan sa foul play.
Samtang nagbangutan ang pamilya, usa ka masulub-on nga balita ang nadugang human masayran nga ang asawa ni Campaner anaa sab karon sa talandugon nga kahimtang sa tambalanan.
Gikataho nga nadisgrasya ang asawa sa gisakyang motor niini human nakaligis og iro samtang busy sa pagpangita sa iyang bana sa miaging mga adlaw. / JDG