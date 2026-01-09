Lolo nga padulong mopauli gikan nga nag-inom patay sa disgrasya

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 72-anyos nga lolo human nadisgrasya sa iyang gisakyang motorsiklo alas 9:15 sa gabii, Huwebes, Enero 8, 2026, sa Kampisot, Sityo Curva, Barangay San Vicente, Lungsod sa Liloan.
Ang biktima nga si Martin Arcelo, minyo, taga Sityo Sambag sa maong barangay, gideklarang patay pag-abot sa Mendero Medical Center sa Lungsod sa Consolacion.
Si Police Chief Master Sgt. Arni Goc-ong, imbestigador sa Liloan Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga padulong na mopauli ang biktima gikan nagtagay uban sa iyang higala.
Usa ka Mark Ardiente nga nagmotorsiklo ang nakakita sa biktima nga nagtikungkong duol sa motorsiklo daplin sa karsada.
Tungod niini, dali niyang gipahibalo ang mga opisyal sa barangay nga dali usab nga niresponde dayong nikarga sa biktima sa ambulansiya pero patay na kining nahiabot sa tambalanan gumikan sa grabeng kadaot sa ulo, sanglit wala kini nagsul-ob og helmet.
Ang dugo nanggawas sa ilong sa biktima.
“Ingon sa pamilya, alas 2 pa sa hapon nagtagay ang biktima. Namalhin sila'g imnanan uban sa higala hangtod na sa gabii,” sumala ni Goc-ong.
Nidugang siya nga wala sab nila isalikway ang posibilidad nga giatake ang biktima samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo.
Hinuon wala silay nakita nga timailhan nga adunay foul play. / GPL