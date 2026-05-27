Lolo sikop sa buy-bust

Usa ka lolo ang nadakpan sa buy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Bohol uban sa kapulisan sa Lungsod sa Baclayon ug Bohol Maritime Police niadtong alas 9:09 sa gabii, Martes, Mayo 26, 2026, sa Purok 6, Barangay Guiwanon, Baclayon, Bohol.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa suspek nga si alyas Hawo, 64, nga nakuhaan og mga pinekete sa gituohang shabu, motimbang sa 55 gramos nga dunay estimated average market value nga P374,000.
Lakip sa nakuha ang usa ka cellular phone, buy-bust money, ug ubang mga butang nga naa na sa kustodiya sa PNP Bohol Forensic Unit. Ang dinakpan gibalhog sa Baclayon Municipal Police Station. / AYB