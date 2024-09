Lolypop, bana gipasakaan og kaso sa Ombud

Gipasaka sa Ombudsman Visayas ang kasong Plunder, Anti-Graft, and Cor­rupt Practices Act, Falsification of Public Documents and Falsification of Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) batok ni Mandaue Lone District Representative Emmarie Dolores "Lolypop" Ouano Dizon ug ang iyang bana nga si Opao Brgy. Kapitan Nixon "Jojo" Dizon.

Ang nipasaka sa kaso niadtong Martes sa buntag, Septiyembre 24, 2024, mao ang radio broadcaster ug international boxing judge nga si Edward Ligas, kinsa nagkanayon nga "Karon ang insaktong panahon."

Si Ligas nipasangil nga ang magtiayon ilegal nga nakakuha sa 2,500 square meter nga luna, nga kabahin sa 186 hectares sa reclamation contract tali sa city government sa Mandaue ug sa developer.

Matod pa niini nga ang magtiayon nakaangkon sa luna ubos sa deed of absolute sale niadtong Disyembre 16, 1992.

Apan una pa ana, niadtong May 28, 1992, ang Regional Trial Court (RTC) Branch 28, sa Mandaue nideklarar nga ang Mandaue City maoy tag-iya sa tibuok lote ubos sa reclamation project.

Ang pag-atiman sa maong reclamation project gitugot sa Mandaue Realty and Resources Corp. (Marreco) pinaagi sa usa ka memorandum of agreement.

Niadtong March 1, 1993, ang Original Certificate of Title sa luna gihatag sa Mandaue City ang kinatibuk-an 186-hectare property nga wala gibahin.

Unya niadtong January 15, 2003, ang Marreco mao nay tag-iya sa luna nga gibaligya ngadto sa mga Dizon.

Ang mga Dizon nakaparehistro sa lot 1-K-3-F-2 ubos sa ilang pangalan nga niresulta sa issuance of TCT 55310 ubos sa ilang pangalan.

Si Ligas nipasangil nga ang pag-transfer sa title gihimo human ang managtiayon miduso sa Register of Deeds.

Duha ka dokumento sa deed of absolute sale niadtong Disyembre 16, 1992, diin ang Marreco dunay confirmation nga ang luna gibaligya sa managtiayon niadtong Disyembre 19, 1996.

Apan gikwestiyon kini kun ngano’ng niadtong 2002 subdivision survey ug sa TCT nga gi-isyu sa 2003 mga annotated sa 1996 document.

Ang managtiayon niparehistro sa luna sa ilang pangalan sa congresswoman, kinsa nagtrabaho kaniadto isip private secretary sa iyang amahan nga si former Mandaue City Mayor Thadeo Ouano.

Ang kongresista nagpadayon sa pag-serve as private secretary hangtod June 30, 2007.

Sa complaint ni Ligas, mibutyag nga ang 1996 confirmation, usa ka falsified document diin gusto’ng ipakita nga ang transaction gihimo sa wala pa siya nagserbisyo sa gobyerno.

Giakusahan niya ang Congresswoman nga nakalapas sa sections 4(a) and 3(h) of R.A. 3019 for taking advantage of her relationship with then-mayor Pedong Ouano, who was her grandfather and direct supervisor by acquiring a parcel of land from the area.

Nakalapas sab sa Article 171 of the Revised Penal Code by conniving to produce falsified documents to support their acquisition of a portion of the city-owned reclamation area.

Lakip sa iyang gikwestiyon ang amount nga gibayad sa managtiayon pagpalit sa luna tungod kay basi sa 1992 Deed of Absolute Sale tali sa Marreco ug sa magtiayon sa acquisition cost nga P2.5 million.

Apan sa annotation entered into TCT No. 50817 niadtong November 9, 2005, nagpalit ang luna sa P2 million depe­rensiya og P500,000.

"Kini nga couple has unjustly enriched themselves in the aggregate value of at least P50 million recorded amount, at the expense of, and the damage of the government," dugang ni Ligas.

Gipadayag niini nga ang managtiayon nakakwarta sa ilang pagbaligya ngadto sa Foton Motors for P20 million sa Hulyo 17, 2012, niresulta sa total unjust gain nga P50 million.

Nakalapas sab ang Congresswoman sa SALN Law for failing to submit a true and detailed sworn statement of assets and liabilities, source of income, personal expenses, and taxes paid in the preceding year.

TUBAG

"Krimen ba diay ang usa ka private citizen mopalit og yuta gikan sa usa ka pribadong developer?" pamahayag sa Congresswoman nga gipadangat ning mantalaan.

Matod niya nga nakadungog lang sa pagpasaka og mga kaso batok kaniya sa mga report sa media.

"Pero confident kaayo ko nga kung madungog na ang among explanation ug ebidensiya, ma-dismiss na kining mga kasuha. For one, more than 30 years ago pa intawon ang sale sa yuta.." pahayag sa Congresswoman.

Matod ni Congresswoman nga sumala sa mga abogado, ang ilang imagined nga illegality ni-prescribe na o nalapas na sa 20 ka tuig nga gilatid sa balaod ug busa dili na mapasakaan og kaso.

Sa anggulo sa SALN, dason niya, gipasaka kini sa usa ka kalambigit nga kaso kaniadto nga gi-dismiss na.

"Wala mi nabuhat nga sayop o ilegal. Ang kamatuoran anaa sa atong kiliran. Basta ting election na, atong gipaabot kining mga matang sa harrassment suit," dugang sa Congresista. / GPL / CAV