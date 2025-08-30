Lolypop, Jonas nagbinasulay sa pagkahugno sa flood walls

Niulbo ang panagsungi tali ni Kongresista Emmarie Ouano-Dizon ug ni kanhi Mayor Jonas Cortes kon kinsa ang may tulubagon sa P46 milyunes nga flood control structure nga naguba sa Mandaue City.
Matod ni Ouano-Dizon nga ang proyekto gikonsepto, gipundohan, ug gi-award niadtong 2019 atol sa termino ni Cortes.
Giingon usab niya nga ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ang may tulubagon sa insidente.
“The collapsed flood-control structure in Barangay Paknaan was not born of my term. It was conceived, funded, and awarded in 2019 under the congressman who later became city mayor until 2024,” matod ni Ouano-Dizon sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Agusto 29, 2025.
Bisan og gitumbok ni Ouano-Dizon ang proyekto responsibilidad sa naunang administrasyon, giawhag usab niya ang publiko nga mag-focus sa pagpangita og solusyon imbes sa pagbasol sa usag-usa.
Sa laing bahin, si Jamaal James Calipayan, kanhi chief of staff ni Cortes, niklaro nga samtang nakuha ni Cortes ang pundo niadtong 2016-2019, ang tanang aktwal nga trabaho ug pagbayad nahitabo ubos sa pagdumala ni Ouano-Dizon.
“Not a single pile, not a single sack of cement, nor a single progress billing was approved, or payment released while Jonas was still congressman,” matod ni Calipayan.
Ang DPWH 6th District Engineering Office ni-report nga 15-meter section sa Paknaan flood control structure ang naguba niadtong Agusto 26 tungod sa “structural instability” atol sa kusog nga uwan. /CAV