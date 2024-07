Lolypop mihimikak sa ‘hugonhugon’

Gisalikway ni Mandaue City Lone Disrict Rep. Emmarie Ouano-Dizon ang mga espekulasyon o hugonhugon nga ang iyang kampo maoy milihok alang sa pagbalhin ni Mandaue City Treasurer Regal Oliva.

“Kami we have always been silent, kay di mi ganahan ug mag gubot gubot. Kaning ilaha, speculations ra gyud. Naa ba guy nakit-an nga endorsement gikan namo? Naa ba gud miy letter nga nihangyo pahawaon siya?” matod ni Ouano-Dizon sa iyang press release.

Dugang pa niya nga ang mga miyembro sa kongreso kanunay makadawat og mga hangyo alang sa pag-endurso.

“Kami as congressmen, bisan kinsa mo seek og endorsement, daghang mangayo namo og endorsements. Dili man necessary nga if naay endorsement, kami na dayon ang pasanginlan,” dason sa ilang press release.

Siya usab niingon nga ang usa ka career officer gilauman nga mosunod subay sa balaod nga mga mando sa ilang mga labaw, ug nga kini dili talagsaon alang sa usa ka treasurer nga ibalhin ngadto sa ubang lungsod o siyudad.

“Normal man ni nga ma transfer ka og lain lain nga city or municipality. I don’t know ngano, what’s the big fuss, nganong padak-on man ni,” matod sa kongresisya.

Dason sa pamahayag sa kongresista, “Unsa may gikahadlukan, wala man na gitangtang, transfer ra man na. Kon unsay mahimo niya, mahimo ra man pod siguro sa bag-ong treasurer.”

Una nang namahayag si Oliva nga dunay nagpaluyo sa iyang pagbalhin ngadto sa dakbayan sa Navotas human dili siya basta-basta ang pagpabalhin sa laing LGU gawas kon request kini sa mayor.

Apan si Oliva nagkanayon nga nauyonan siya ni Mayor Jonas Cortes nga nasurprisa usab sa iyang pagkabalhin.

Sa sayo pa, si Cortes nibutyag usab sa hugonhugon nga siya suspensuhon tungod sa pagpaluyo sa politiko apan gipadayag sa mayor wa siya mabalaka niini.

Hinuon, sila si Oliva ug Cortes walay gibutyag nga ngalan sa politiko. / PR, dugang ni RRM