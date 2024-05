Lomachenko usa sa all-time greats: Arum

Gikonsiderar sa bantugang boxing promoter nga si Top Rank boss Bob Arum si Vasiliy Lomachenko nga usa sa all-time greats human sa 11th-round stoppage nga kadaugan niini batok kang George Kambosos Jr. niadtong Dominggo, Mayo 12, 2024, sa Australia.

Si Lomachenko, garbo sa Ukraine, niangkon sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) lightweight title sa iyang pagdispatsar sa iyang Australian nga kontra.

Dala ang 18-3, 12KOs nga rekord, si Lomachenko maoy labing unang boksidor nga nakapaundang kang Kambosos, kinsa natagak sa 21-3, 10KOs nga baraha.

Matod pa ni Arum kabahin ni Lomachenko nga napatik sa boxingscene.com - “one of the great fighters of our time, the greatest amateur of all time, and he’s been a blessing to the professional boxing ranks. Nobody fights with the ability of Vasiliy Lomachenko.”

Hugot ang pagtuo nga mas modominante pa si Lomachenko sa umaabot nga mga away niini.

“Winning by stoppage was not a goal, but this was a world championship and we needed to finish strong. This is what I did,” matod ni Lomachenko kabahin sa makapaukyab niyang kadaugan. / ESL