‘Lookout’ nasikop

Giingong usa sa mga lookout sa nahitabong pagpa­nulis sa duha ka jewelry stores sa dalan Calderon, Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo niadtong Agusto 8, 2024, nadakpan human gialarma nga armado, ala 1:25 sa kaadlawon, Biyernes, Agusto 16, 2024 sa Upper Torralba, Brgy. Apas, dakbayan sa Sugbo.

Ang suspek giila nga si Michael Obaob Puno alyas Mik-Mik, 42, drayber sa habalhabal, ug kanhi barangay tanod ug molupyo sa Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo.

Nakuha gikan sa suspek ang usa ka kalibre .38 revolver nga dunay upat ka mga ba­la niini ug duha ka mga pu­tos sa gi­tuohang shabu nga 50 gramos nga dunay standard drug price nga P340,000.

Matod ni P/Lt. Col. Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), ug spokesperson sa Special Investigation Task Group nagkanayon nga si Puno positibo nga nailhan human kini makuha sa CCTV duol sa duha ka jewelry stores nga gitulis.

Bisan naka-face mask apan maklaro gihapon ang nawong nga maoy hinungdan nga positibo siya nga gitudlo sa saksi ug laing kauban nga usa usab ka drayber sa habalhabal.

“Yes, ang kani man gud siya nga particular suspect man gud expose ang iyahang nawong in that particular CCTV,” matod ni Macatangay.

Base sa nakuha nila nga mga CCTV footages sa lugar nakita nila si Puno nga naa sa dapit sa wala pa ang pagpanulis, atol sa pagtulis, ug human sa pagpanulis diin ang iyang partisipasyon mao ang pagkuha sa mga armas nga gigamit sa krimen aron tagoan kini.

Gisubay na nila karon kung asa ang maong mga armas subay sa nakuha nila nga kopya sa CCTV camera nga naa sa ilang posisyon.

“Yes, his participation was proven base on our evidence that we recovered he was present before, during and after the incident. Actually ang iyahang participation after the incident he was the one who dispose of the firearms nga gigamit didto sa mao nga heists,” Dugang ni Macatangay.

MIHIMAKAK

Hugot nga gihimakak ni Puno nga duna siyay kalambigitan sa krimen sanglit sa maong oras naa ra siya sa ilang balay nagpakaon og manok hiniktan nga gipanag-iya sa iyang kabanay.

Natingala na lang siya nga dunay mga polis nga nangabot sa ilang balay ug gidakop na siya tungod, matod pa, sa armas ug ilegal nga drugas.

“Dili na tinuod sir, naa ra gyud ko sa amoa ana hitaboa, nay picture nga ilang gipakita sa akoa nga ako daw to ang upaw pero lingin man to ang nawong ato ako kay pyahok man ko,” matod ni Puno.

Nigawas na siya nianang pagkaudto ug gani nakadungog pa siya sa radyo nga dunay gitulis sa Carbon Market area apan paggawas niya sa may JY sa Barangay Lahug, dunay duha ka tawo nga ni-hire niya nga magpahatod sa Queensland sa dakbayan sa Talisay.

Tungod kay duha ang pasahero, iyang gitawag ang iyang ig-agaw nga usa usab ka drayber sa habalhabal ug gipanga­yoan niya kini’g P250 ang biyahe ug pag-abot nila sa Talisay gikuha sa duha ka lalaki nga wala niya mailhi ang bag sa Mitsubihi Adventure nga kolor gray.

KAUBAN SA FRAT

Pag-abot nila sa Queensland, dunay lalaki nga niduol niya ug nagpaila nga brod sila sa Akrho fraternity sanglit nailhan siya nga miyembro niini tungod sa sticker sa iyang motor ug milamano niya.

Ang maong lalaki mao si Marcial Ponesto nga drayber sa maong sakyanan ug naghimamat ug nagtinug-anay kung asa ang ilang chapter.

Nagtuo si Puno nga gilambi­git siya ni Ponesto nga apil sa krimen bisan pa man nga igo lang siya nga namasahero.

“Giapil gyud ko ana niya gyud, sir, wala man gyud ko ana sir, uy,” matod ni Puno.

Wala na matingala si Macatangay nga mohimakak ang mga suspek apan iyang gihulagway nga lig-on ang ilang ebidensya nga gihuptan nga apil si Puno sa krimen.

Samtang, wala mokompirmar si Macatangay kung naa sa sulod sa Cebu City Jail ang mastermind sa krimen nga sakop sa Parojinog Robbery Group. / AYB