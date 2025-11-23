‘Looming health crisis’ tungod sa basura gisalikway ni Archival

Gisalikway ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga pangangkon nga ang dakbayan nag-atubang og krisis sa panglawas tungod sa nagtipun-og nga mga basura sa karaan nga dumpsite.
Matod niya nga ang sitwasyon nagkinahanglan og dinalian nga pagtagad apan dili kini angay ikabalaka.
Giklaro sa mayor sa usa ka interbyu sa telepono niadtong Dominggo, Nobiyembre 23, 2025, nga ang siyudad wala pa sa sayong bahin sa usa ka public health emergency tungod sa wala pagdumala sa basura.
Kini usa ka kabalaka nga gipadayag sa sayo pa niining semanaha ni Konsehal Joel Garganera, kinsa mipasidaan sa nagkataas nga risgo sa palibot sa dugay nang gisirad-an nga Inayawan landfill.
Gihulagway ni Garganera ang Inayawan site nga “sama sa usa ka ticking time bomb,” tungod kay wala kini nakaagi og rehabilitasyon bisan pa sa mando sa Korte Suprema niadtong 2017.
Mipasidaan siya nga nagpabilin ang basura nga nagtapok sa lugar ug madunot sa dili luwas nga paagi.
Si Archival, sa laing bahin, miangkon nga ang pagpanag-iya sa karaan nga landfill nagpabilin nga wala pa masulbad.
Matud niya nga repasohon sa siyudad ang kahimtang sa dugay nang wala na magamit nga Inayawan landfill isip kabahin sa nagpadayon nga mga pagtimbang-timbang sa mga kakuyaw sa waste-management sa Cebu City, human sa nabag-o nga kabalaka bahin sa wala masulbad nga rehabilitasyon sa site.
Wala pa makompirmar sa city hall ang bisan unsang krisis sa panglawas nga nalambigit sa labayanan sa basura, apan si Archival miingon nga kinahanglan kini nga suportahan sa mga pagtimbang-timbang gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) ug sa lokal health units.
Siya midugang nga ang mga resulta sa nagpadayon nga mga pagsulay sa hangin ug tubig ibutyag kung kini na-validate na.
Ang rehabilitasyon sa Inayawan nalangan sa miaging mga katuigan tungod sa legal nga mga komplikasyon nga naglibot sa pagpanag-iya sa yuta ug pagpatuman sa kontrata.
Ang rehabilitasyon naglakip sa pagkalot, pagtangtang, ug paglabay sa solidong basura nga gilabay sa karaan nga landfill, samtang ang makahilo nga basura idiskarga ug ilain og labay. / EHP