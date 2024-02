Lopez mihagit ni Crawford human niya gilupig si Ortiz

Nadepensaan ni American Teofimo Lopez Jr. ang iyang World Boxing Organization (WBO) junior welterweight title pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok sa iyang kababayang si Jamaine Ortiz ning Biyernes, Pebrero 9, 2024, sa Las Vegas.

Human gianunsyo ang scorecards sa tulo ka judges, 117-111, 115-113, 115-113, milanog ang pag-boo sa 6,206 ka mga tumatan-aw sa Michelob Ultra Arena.

Si Lopez, kinsa nisaka sa 20-1, 13 KOs nga rekord, nakadepensa sa iyang korona sa labing unang higayon.

Sama sa reaksyon sa mga tumatan-aw, nagtuo si Ortiz nga siya ang midaog sa away.

“I believe I won the fight,” matod ni Ortiz. “What can I say, I came out on the short end of the stick once again. ... He couldn’t hit me. ... He wasn’t landing any shots on me.”

Wala panumbalinga ni Lopez ang pamahayag ni Ortiz ug ang reaksyon sa mga tumatan-aw dihang giinterbyu siya human sa away.

Iyang gigamit ang kahigayunan aron hagiton ang bantugang mga boksidor nga iyang gihulagway nga naglikay kaniya ug usa na niini si undisputed welterweight champion Terence Crawford.

“I am champion. I am king,” matod ni Lopez. “Glory is next for me. None of these guys want to fight me. I’ll fight (Terence) Crawford at a catchweight. I’m here. I’m ready. I’ve always been ready. I’m younger, prettier, and a two-time unified champion at 25.”