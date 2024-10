Loreche: Daghan pang han-ayon pagduma sa NCSC

Daghan pa'ng trabaho sa pagpahan-ay sa bag-ong natukod nga National Commission of Senior Citizens (NCSC) tungod kay ang ahensya adunay daghang mga buluhaton.

Kini ang gipadayag ni NCSC Officer-in-Charge for Cluster 4 Mary Jean Loreche atol sa usa ka press interview sa kasaulogan sa dakbayan alang sa National Elderly Filipino Week 2024 niadtong Huwebes, Oktubre 4, 2024.

“Busa, daghan pa kaayo ang atong hinahawakan ngano ug daghan pa ta nga angay ayuhon sa termino sa proseso, mga sistema, sa mga termino sa pagbutang sa gikinahanglang mithi sa pamilya sa NCSC,” matod ni Loreche.

Ang NCSC Republic Act 11350 kay usa ka Act nga nagmugna sa NCSC nga gitumong sa gobyerno nga tabangan ang mga senior citizen ug siguraduon nga hatagan sila og bili sa tanan sa komunidad.

Sumala ni Loreche, ang NCSC nagtan-aw sa dul-an sa 12 ka milyon nga mga senior citizen sa nasod apan ang komisyon adunay dako nga mandato sa kaugalingon

“NCSC has a huge mandate, we are around 12 million already,” sigon ni Loreche.

Gipasabot ni Loreche nga, “Atong ibutang lang is as a agency not just as a commissioner, sa pagkakaron kay officer-in-charge man ko o chairman sa National Commission of Senior Citizens, nakita nako nga daghang mga butang nga kinahanglan natong buhaton aron mapalig-on ang mga balaod ug mga polisiya, mao kana ang among trabaho nga nag-lobby sa among mga policy makers.”

Si Loreche miingon nga ang NCSC anaa na sa dul-an sa lima ka tuig, apan ang unang mga tumong ug mga plano niini dili klaro sa dihang siya misulod sa komisyon.

"Kung natatandaan nato, pila na ka tuig o daghang tuig na ang NCSC, ug wala pa tay klaro ang mga direksyon ug programa sa atong komisyon," pasabot ni Loreche.

Ang NCSC namugna atol sa pagkapresidente ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ug giaprobahan niadtong Hulyo 25, 2019.

Ang NCSC ubos sa Opisina sa Presidente.

“Sa dihang nahimo na kitang commissioner, una atong tan-awon ang panglawas nga gikinahanglan sa atong mga kababayan tungod kay ako usa ka medikal nga doktor, mao nga gikan ako sa maong perspektibo,” matod niya.

“But then I became the OIC chair, I get to now oversee and ensure that the clear programs of the commission has put in place and which are on the wellness, preventive aspects, the care of their needs, kasama yung social prescri­bing and socialization kaya yung Senior Citizen Community Health Center should address that,” dugang ni Loreche. / CDF