Los Angeles teams misalida

Mikulit og impresibo nga daog ang duha ka Los Angeles-based teams nga LA Clippers ug LA Lakers sa managlahi nga duwa sa National Basketball Association (NBA) regular season kagahapon, Nobiyembre 1, 2025 (PH time).
Ang All-Star forward sa Clippers nga si Kawhi Leonard nibuhat og buzzer-beater shot aron dalhon ang iyang team ngadto sa kulbahinam nga 126-124 nga kadaugan batok New Orleans Pelicans didto sa California.
Nihatag si Leonard ug gipakagat si Jeremiah Fears dayon itsa sa 2-point shot para makuha sa Clippers and dos puntos nga labaw sa 9.6 segundos nga nahabilin sa duwa.
Gitapos ni Leonard ang duwa nga dunay 34 puntos, niamot ang walhong guard nga si James Harden og 24 puntos ug 14 assists, samtang nitunol si Derrick Rose Jr. og 16 puntos ug si Ivica Zubac niamot og 14 puntos og 11 rebounds.
Ang Pelicans nakakuha og 30 puntos kang Jordan Poole, ug si Zion Williamson nidugang og 29 puntos lakip na ang duha ka free throws nga nakatabla unta sa duwa sa wa pa nabuhat ni Leonard ang game winning shot.
Samtang didto sa Memphis, ang Los Angeles Lakers niihaw sa Memphis Grizzlies, 117-112, didto sa FedExForum court sa Memphis, Tennessee.
Nagdilaab napud ang kamot ni all-around player Luka Doncic, kinsa nibalik human ang tulo ka duwa nga pahuway tungod sa injury. Nakahimo kini’g lain napud nga 40-point mark game.
Si Doncic, nipabuto og 44 puntos ug nahimong ikaduhang player nga NBA history nga nagsugod sa NBA season og tulo ka sunodsunod nga 40-point game.
Ang laing nga nakabuhat niini mao ang legendary nga si Wilt Chamberlain tuig 1961 ug 1962.
“He just continues to get where he wants to go, and he takes what the defense gives him,” pagdayeg ni Lakers coach JJ Redick sa iyang batos nga si Doncic.
Si Doncic nibuhat og 43 puntos batok Golden State, gisundan kini og 49 puntos kontra Minnesota. Nipahuway siya og tulo ka duwa tungod sa left finger sprain ug low left leg contusion.
Sa iyang pagbalik kontra Memphis, nagpadayon ang kainit sa iyang mga kamot.
“I feel great. But obviously after we get a win, I feel even better,” padayag ni Doncic. “That’s the whole point.”
Sa tulo ka duwa niya karon nga season, nag-average si Doncic og 45.3 puntos per game. / RSC