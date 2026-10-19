Love triangle, motibo sa pagpatay sa barbero sa Tisa

Love triangle ang usa sa gitan-aw nga motibo sa pagpusil-patay sa usa ka barbero nga aplikante pagkapolis sa Sityo Mutra, Barangay Tisa, Siyudad sa Sugbo sa alas 7:30 sa gabii niadtong Oktubre 16, 2026.
Matod ni Police Captain Meryl Pranza Causin, ang hepe sa Labangon Police Station, nga nigawas sa ilang imbestigasyon nga ang nagsugo sa pagpapatay kang John Paul Dayupay, 25, mao si alyas Jason.
Si alyas Jason kasamtangan nga gibilanggo sa Cebu City Jail sukad pa niadtong 2023 human nadakpan sa mga sakop sa Philippine Drug
Enforcement Agency (PDEA) 7 tungod sa ilegal nga drugas.
Siya ang kanhi live-in partner ni alyas Charlote nga kasamtangan sab nga gikarelasyon ni Dayupay.
Sa wala pa ang pagpamusil, giingong gihulga ni alyas Jason ang biktima nga adunay dautang mahitabo kaniya sigon sa pamahayag sa mga saksi ug sa iyang igsuon.
“Ang naghatag ani nga statement ang mga witness ug ang igsuon mismo sa biktima,” matod ni Causin.
Kahinumdoman nga nadakpan sa gilusad nga manhunt operation sa Labangon Police Station uban sa mga sakop sa City Intelligence Unit, Special Weapons and Tactics, City Drug Enforcement Unit, ug Inayawan police station 7 ang tulo ka mga suspek sa Aznar Street, Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo alas 2 sa kaadlawon, Dominggo, Oktubre 18, 2026. / AYB