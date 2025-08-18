Lover Boy mipaundang sa ex-world champion

Nagpauwan og kumbinasyon sa mga kumo ang sumosulbong nga boksidor sa Pilipinas nga si Kenneth Llover aron paundangon sa ika-2:27 sa 8th round si Panamanian Luis Concepcion sa Winford Resort and Casino sa Sta. Cruz, Manila.
Ang gitawag og “The Lover Boy”, nitumba kang Concepcion sa 2nd ug 3rd rounds.
Sa 2nd round, tataw ang pagkabungog ni Concepcion ug na-save by the bell lang kini.
Gipakita ni Concepcion kon nganong usa siya ka kanhi two-division world champion ug nakabawos kini pagpasulod og solidong mga kumo sa pagpadayon sa away.
Apan dihang gisagulan na ni Llover og body shots ang iyang pag-ataki, wala na nakasugakod si Concepcion.
Si Llover nisaka sa 10-0, 10KOs nga rekord samtang ang beteranong si Concepcion natagak sa 40-12, 29KOs nga baraha. / ESL