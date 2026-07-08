Lowry mipirma'g one-day contract

Nipirma og usa ka adlaw nga kontrata si Kyle Lowry sa Toronto Raptors aron lang makaretiro siya isip usa ka Raptor human sa 20 ka tuig niyang pagduwa sa National Basketball Association (NBA).
Sa iyang panaw sa NBA, lima ka teams ang naduwaan ni Lowry apan sa Raptors siya nagduwa diin nakapakita siya og aksiyon gikan sa 2012 hangtod 2021.
Natabangan niya ang Raptors nga makabaton og NBA title niadtong 2019.
Si Lowry nasulod sa NBA isip 24th overall pick sa Memphis Grizzlies.
Gikan sa Grizzlies, nabalhin si Lowry sa Houston Rockets dayon sa Raptors, Miami Heat, ug Philadelphia 76ers. Nag-edad na si Lowry og 40. / Gikan sa wires