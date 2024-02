Lowry nasubhan og gisi sa agtang

Nagisian sa iyang agtang si Kyle Lowry sa labing una niyang pagduwa sa host Philadelphia 76ers sa National Basketball Association (NBA) batok sa New York Knicks ning Biyernes, Pebrero 23, 2024 (PH time).

Ang gisi ni Lowry gitahi og unom nga niporma og No. 7, sama sa numero sa iyang jersey.

“The doctor made a seven in there, so it’s cool,” matod ni Lowry. “Hopefully it will be a little better (Friday).”

Ning maong duwa, gibuntog sa Knicks ang 76ers, 110-96.

Si Lowry niamot og 11 puntos sulod sa 25 ka minutos nga pagduwa sa iyang lugar nga natawhan.